Олькина (Красноперова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олькина (Красноперова) Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Красноперова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олькин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2023

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