Янин Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнин Борис Михайлович

Янин Борис Михайлович

Место рождения

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.12.1930

Дата смерти

27.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930

Отец: Янин Михаил Григорьевич

Мать: Янина Василиса Андреевна

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янина Вероника Борисовна

Мать ребёнка: Янина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янина Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Янина Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина Лидия Ивановна

Смерть
27.09.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close