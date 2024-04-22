Янин Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.12.1930
Дата смерти27.09.1993
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930
Отец: Янин Михаил Григорьевич
Мать: Янина Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янина Вероника Борисовна
Мать ребёнка: Янина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янина Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Янина Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина Лидия Ивановна
Смерть
27.09.1993