Ерошкина Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкина Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932

Отец: Лукьянов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Лукьянов Владислав Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.12.1957

Дочь: Кильдяшова (Ерошкина) Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Ерошкин Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
24.02.1960

Сын: Ерошкин Олег Евгеньевич

Отец ребёнка: Ерошкин Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
24.02.1960

Сын: Ерошкин Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Ерошкин Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
18.03.1970

Сын: Ерошкин Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Ерошкин Евгений Андреевич

Смерть
Неизвестно

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