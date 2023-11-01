Ерошкина Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932
Отец: Лукьянов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Лукьянов Владислав Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.1957
Дочь: Кильдяшова (Ерошкина) Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Ерошкин Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
24.02.1960
Отец ребёнка: Ерошкин Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
24.02.1960
Сын: Ерошкин Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Ерошкин Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1970
Сын: Ерошкин Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Ерошкин Евгений Андреевич
Смерть
Неизвестно