Посконина (Краснихина) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краснихин Андрей Матвеевич
Бракосочетание
17.02.1891
Рождение ребёнка
06.12.1893
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Посконин Григорий Васильевич
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно