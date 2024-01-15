Посконина (Краснихина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посконина (Краснихина) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснихин Андрей Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Посконин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1893

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Посконин Григорий Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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