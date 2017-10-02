Сиденев Юрий Григорьевич 03.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сиденев Юрий Григорьевич

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

03.08.1929

Дата смерти

02.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.05.1980

Дочь: Федотова (Сиденева) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Сиденева (Масленникова) Ираида Васильевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
02.10.2017
Озерск, Озерский, Челябинская область
Похоронен в г.Озерск, Челябинской области

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