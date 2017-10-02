Сиденев Юрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1929
Дата смерти02.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1980
Дочь: Федотова (Сиденева) Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Сиденева (Масленникова) Ираида Васильевна
Смерть
02.10.2017
Озерск, Озерский, Челябинская область
Похоронен в г.Озерск, Челябинской области