Добрынина (Каленова) Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1931
Дата смерти11.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.09.2015