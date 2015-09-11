Добрынина (Каленова) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Каленова) Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1931

Дата смерти

11.09.2015

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1931

Отец: Каленов Евгений Николаевич

Мать: Станкевич (Станкевич) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.09.2015

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