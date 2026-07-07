Ишбика Рустановна
женский, родилась Неизвестно
МатьАлмабика ????Неизвестно г.р.
ОтецМухаметгали ИльясовичНеизвестно г.р.
Супруги
Мустафа (Мухаметдин) Ахметович (Гадельшиевич)Неизвестно г.р.
Дети
Сибаев МузафарНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухаметгали Ильясович
Мать: Алмабика ????
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибаев Музафар
Отец ребёнка: Мустафа (Мухаметдин) Ахметович (Гадельшиевич)