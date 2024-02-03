Куллиев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куллиев Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куллиев Алексей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Куллиев Лаврентий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Куллиев Кондратий (Кондрат) Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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