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Гашкизямала Минкина
Гашкизямала Минкина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Пол
Женский
Отец
Минка Хусеинов
1829 г.р.
Мать
Шамшибеан Неаметуллина
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Минка Хусеинов
Мать:
Шамшибеан Неаметуллина
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