Горшков Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова (Прусова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Горшкова (Прусова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова (Прусова) Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно