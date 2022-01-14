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Горшков Иван

Место рождения

Ладыгино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладыгино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Горшкова (Прусова) Анна Григорьевна

Ладыгино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Горшкова (Прусова) Анна Григорьевна

Ладыгино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Горшкова (Прусова) Анна Григорьевна

Ладыгино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова (Прусова) Анна Григорьевна

Ладыгино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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