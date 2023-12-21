Гультяева Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Дарья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

16.12.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.

Дочь: Гультяева Фёкла Сидоровна

Отец ребёнка: Гультяев Сидор Емельянович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.

Дочь: Гультяева Акулина Сидоровна

Отец ребёнка: Гультяев Сидор Емельянович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Сидор Емельянович

Смерть
16.12.1903 ст.
Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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