Гультяева Дарья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти16.12.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.
Дочь: Гультяева Фёкла Сидоровна
Отец ребёнка: Гультяев Сидор Емельянович
Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.
Дочь: Гультяева Акулина Сидоровна
Отец ребёнка: Гультяев Сидор Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1903 ст.