Гуров Иван Лукьянович
Место рождения
Дата рождения04.08.1933
Дата смерти05.08.1995
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1956
Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
03.02.1960
Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
11.11.1969
Сын: Гуров Федор Иванович
Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
05.10.1972
Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1974
Сын: Гуров Павел Иванович
Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна
Смерть
05.08.1995
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область