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Гуров Иван Лукьянович

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Место рождения

Чулук, Коммуна Егоровка, Фалештский район

Дата рождения

04.08.1933

Дата смерти

05.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1933

Отец: Гуров Лукьян Мортьянович

Мать: Гурова Татьяна Остафиевна

Чулук, Коммуна Егоровка, Фалештский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Гуров Валерий Иванович

Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Гуров Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
11.11.1969

Сын: Гуров Федор Иванович

Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
05.10.1972

Сын: Гуров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
17.12.1974

Сын: Гуров Павел Иванович

Мать ребёнка: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна

Смерть
05.08.1995
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

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