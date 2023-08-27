Рядькин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядькин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухаева (Рядькина) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Рядькина Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рядькин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Рядькина Пелагея Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рядькина Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
08.10.1935

Сын: Рядькин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Рядькина Пелагея Романовна

Смерть
Неизвестно

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