Бабина Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1913
Отец: Бабин Иван
Мать: Бабина Евдокия
Рождение ребёнка
20.10.1936
Отец ребёнка: Быков Павел Данилович
село Мурзинка, Новолялинский район, Свердловской области
Рождение ребёнка
17.08.1944
Новая Ляля Свердловской области
Рождение ребёнка
03.05.1955
Сын: Быков Владимир Васильевич
Новая Ляля Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно
Ревда, Свердловская область