Бабина Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1913

Отец: Бабин Иван

Мать: Бабина Евдокия

Рождение ребёнка
20.10.1936

Сын: Быков Николай Павлович

Отец ребёнка: Быков Павел Данилович

село Мурзинка, Новолялинский район, Свердловской области
Рождение ребёнка
17.08.1944

Сын: Быков Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Новая Ляля Свердловской области
Рождение ребёнка
03.05.1955

Сын: Быков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Новая Ляля Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Павел Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Ревда, Свердловская область
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