Разумова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) Любовь

Отец ребёнка: Разумов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) ?

Отец ребёнка: Разумов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Валерий

Отец ребёнка: Разумов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Иван

Отец ребёнка: Разумов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Разумов Дмитрий

Отец ребёнка: Разумов Михаил

Рождение ребёнка
22.12.1926

Сын: Разумов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Разумов Михаил

Яблонное, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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