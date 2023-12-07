Разумова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) Любовь
Отец ребёнка: Разумов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) ?
Отец ребёнка: Разумов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Валерий
Отец ребёнка: Разумов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Иван
Отец ребёнка: Разумов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Разумов Дмитрий
Отец ребёнка: Разумов Михаил
Рождение ребёнка
22.12.1926
Сын: Разумов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Разумов Михаил
Яблонное, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно