Странадкин Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1933
Дата смерти15.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1933
Рождение ребёнка
29.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна
Бракосочетание
1956
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.04.1963
Рождение ребёнка
01.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна
Смерть
15.10.2000