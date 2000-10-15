Странадкин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Странадкин Николай Григорьевич

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Место рождения

Заходы, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

12.10.1933

Дата смерти

15.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1933

Отец: Странадкин Григорий Васильевич

Мать: Прасковья Гавриловна

Заходы, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
29.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
1956

Жена: скрыто настройками приватности

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
02.04.1963

Жена: Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Смерть
15.10.2000
Заходы, Шкловский район, Могилёвская область

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