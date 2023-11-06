Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурий Федорович
Отец ребёнка: Федор Никитич
Рождение ребёнка
26.06.1885
Отец ребёнка: Федор Никитич
Рождение ребёнка
?.06.1888
Сын: Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Федор Никитич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Никитич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Федор Никитич
Смерть
Неизвестно