Александрова (Чухарева - Шульгина) (Колотнина) Таисия Андриановна (Андреева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Чухарева - Шульгина) (Колотнина) Таисия Андриановна (Андреева)

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Место рождения

Кадочниково, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

09.10.1909

Дата смерти

03.04.1986

Пол

Женский

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Муж

Около 1910 г.р.
1910 г.р.
1911 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909

Отец: Колотнин Андриан Матвеевич

Мать: Колотнина Мария Васильевна

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1930

Муж: Шульгин Николай Петрович

Развод
21.07.1930

Муж: Шульгин Николай Петрович

Бракосочетание
27.07.1930

Муж: Чухарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.01.1934

Сын: Чухарев Николай Иванович

Отец ребёнка: Чухарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.01.1936

Дочь: Маевская Полинария Ивановна

Отец ребёнка: Чухарев Иван Петрович

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1939

Дочь: Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович

Бракосочетание
27.02.1939

Муж: Александров Алексей Александрович

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1941

Сын: Александров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович

Рождение ребёнка
24.07.1949

Дочь: Березина Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Александров Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: Чухарев Иван Петрович

Смерть
03.04.1986
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