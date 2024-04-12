Александрова (Чухарева - Шульгина) (Колотнина) Таисия Андриановна (Андреева)
Место рождения
Дата рождения09.10.1909
Дата смерти03.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909
Бракосочетание
31.01.1930
Развод
21.07.1930
Бракосочетание
27.07.1930
Рождение ребёнка
28.01.1934
Отец ребёнка: Чухарев Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1936
Дочь: Маевская Полинария Ивановна
Отец ребёнка: Чухарев Иван Петрович
Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1939
Дочь: Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович
Бракосочетание
27.02.1939
Рождение ребёнка
13.01.1941
Сын: Александров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович
Рождение ребёнка
24.07.1949
Дочь: Березина Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Александров Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович
Развод
Неизвестно
Смерть
03.04.1986