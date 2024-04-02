Блинов Валерий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Блинов Геннадий Николаевич
Мать: Блинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Баязитова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Блинова Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Блинова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Блинова Любовь Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно