Блинов Валерий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Валерий Геннадьевич

Блинов Валерий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Блинов Геннадий Николаевич

Мать: Блинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Баязитова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Блинова Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Блинова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Блинова Любовь Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Любовь Константиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close