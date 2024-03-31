Петрова (Никонова) Ольга Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1885
Дата смерти11.07.1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1885
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: Петрова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Петров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1918
Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
17.12.1922
Сын: Петров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
17.12.1922
Дочь: Петрова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1926
Сын: Петров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1930
Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович
Смерть
11.07.1987