Петрова (Никонова) Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Никонова) Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1885

Дата смерти

11.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1885

Отец: Никонов Тимофей Афанасьевич

Мать: Никонова Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: Петрова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Петров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1918

Сын: Петров Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
17.12.1922

Сын: Петров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
17.12.1922

Дочь: Петрова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Петров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Петров Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович

Смерть
11.07.1987
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