Плотников Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Никифор Гавриилович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зюзина Матрёна Гаврииловна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фисунова Аксенья Гаврииловна
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
Неизвестно