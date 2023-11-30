Шишкина Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1959

Сын: Шишкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.12.1961

Дочь: Андреева (Шишкина) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
28.04.1967

Дочь: Сигова (Шишкина) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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