Шишкина Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1959
Сын: Шишкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шишкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1961
Дочь: Андреева (Шишкина) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.04.1967
Дочь: Сигова (Шишкина) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Александрович
Смерть
Неизвестно