Исаков Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаков Петр Трифонович
Мать: Меланья Ориногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Клавдия Григорьена
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно