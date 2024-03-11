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Исаков Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Петр Трифонович

Мать: Меланья Ориногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Семен Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Клавдия Григорьена

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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