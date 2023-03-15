Мудряк Михаил Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мудряк Михаил Васильевич

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Мудряк ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Мудряк МаринаНеизвестно г.р.
Дети
Сандуляк (Мудряк) Дарья Михайловна1890 г.р.
Мудряк Таисья МихайловнаПосле 1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудряк Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мудряк Марина

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Сандуляк (Мудряк) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Мудряк Марина

Рождение ребёнка
После 1895

Дочь: Мудряк Таисья Михайловна

Мать ребёнка: Мудряк Марина

Рождение ребёнка
После 1896

Сын: Мудряк Максим Михайлович

Мать ребёнка: Мудряк Марина

Рождение ребёнка
После 1897

Дочь: Мудряк Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Мудряк Марина

Малиновка, Чернівецька область

Рождение ребёнка
После 1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мудряк Марина

Рождение ребёнка
После 1899

Сын: Мудряк Дионисий Михайлович

Мать ребёнка: Мудряк Марина

Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Мудряк Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мудряк Марина

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мудряк Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Мудряк Марина

Черленовка, Чернівецька область

Смерть
Неизвестно

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