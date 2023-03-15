Мудряк Михаил Васильевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецМудряк ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Мудряк МаринаНеизвестно г.р.
Дети
Сандуляк (Мудряк) Дарья Михайловна1890 г.р.
Мудряк Таисья МихайловнаПосле 1895 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудряк Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мудряк Марина
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Сандуляк (Мудряк) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Мудряк Марина
Рождение ребёнка
После 1895
Дочь: Мудряк Таисья Михайловна
Мать ребёнка: Мудряк Марина
Рождение ребёнка
После 1896
Мать ребёнка: Мудряк Марина
Рождение ребёнка
После 1897
Дочь: Мудряк Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Мудряк Марина
Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
После 1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мудряк Марина
Рождение ребёнка
После 1899
Сын: Мудряк Дионисий Михайлович
Мать ребёнка: Мудряк Марина
Рождение ребёнка
После 1900
Мать ребёнка: Мудряк Марина
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мудряк Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Мудряк Марина
Черленовка, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно