Некрылов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрылов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1948

Дата смерти

04.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1986

Сын: Некрылов Петр Александрович

Мать ребёнка: Некрылова Ирина Максимовна

г. Магадан
Рождение ребёнка
24.04.1987

Сын: Некрылов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Некрылова Ирина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрылова Ирина Максимовна

Смерть
04.04.2022
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