Ковалёва (Русанова) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.01.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1950
Сын: Ковалёв Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
10.12.1951
Дочь: Чекаловец Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Фёдорович
пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская о
Рождение ребёнка
06.02.1962
Дочь: Иващенко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Фёдорович
Варна, Варненский район, Челябинская область, Росс
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1998
пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская о