Ковалёва (Русанова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва (Русанова) Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русанов Гавриил Савельевич

Мать: Русанова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1950

Сын: Ковалёв Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
10.12.1951

Дочь: Чекаловец Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Фёдорович

пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская о
Рождение ребёнка
06.02.1962

Дочь: Иващенко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Фёдорович

Варна, Варненский район, Челябинская область, Росс
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Иван Фёдорович

Смерть
28.01.1998
пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская о
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