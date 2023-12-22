Шаишников Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаишников Константин Андреевич

Шаишников Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1909

Отец: Шаишников Андрей Яковлевич

Мать: Шаишникова Александра Фадеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close