Велтистов Максим Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1962
В разводе с 29.01.2001г.
Бракосочетание
03.02.1989
Развод 29.10.2001
Рождение ребёнка
01.03.1989
Дочь: Велтистова Галина Максимовна
Мать ребёнка: Русанова Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
19.12.1990
Дочь: Велтистова Серафима Максимовна
Мать ребёнка: Русанова Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
11.02.1992
Сын: Велтистов Евгений Максимович
Мать ребёнка: Русанова Марина Анатольевна