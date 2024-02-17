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Велтистов Максим Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1962

Отец: Велтистов Евгений Серафимович

Мать: Баранова Марта Петровна

В разводе с 29.01.2001г.
Бракосочетание
03.02.1989

Жена: Русанова Марина Анатольевна

Развод 29.10.2001
Рождение ребёнка
01.03.1989

Дочь: Велтистова Галина Максимовна

Мать ребёнка: Русанова Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
19.12.1990

Дочь: Велтистова Серафима Максимовна

Мать ребёнка: Русанова Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
11.02.1992

Сын: Велтистов Евгений Максимович

Мать ребёнка: Русанова Марина Анатольевна

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