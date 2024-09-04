Ксенофонтов Трофим
Место рождения
Дата рождения10.09.1867
Дата смерти04.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1867
Отец: Тихонов Ксенофонт
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1889
Сын: Трофимов Гавриил
Мать ребёнка: Иванова Пераскева
Бракосочетание
10.01.1890
Жена: Иванова Пераскева
Рождение ребёнка
10.12.1891
Сын: Трофимов Степан
Мать ребёнка: Иванова Пераскева
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Трофимова Валентина
Мать ребёнка: Иванова Пераскева
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: Трофимова Александра
Мать ребёнка: Иванова Пераскева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Трофимов Иван
Мать ребёнка: Иванова Пераскева
Рождение ребёнка
22.11.1905
Сын: Трофимов Николай
Мать ребёнка: Иванова Пераскева
Смерть
04.03.1907