Ксенофонтов Трофим 10.09.1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксенофонтов Трофим

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.09.1867

Дата смерти

04.03.1907

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1867

Отец: Тихонов Ксенофонт

Мать: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.03.1889

Сын: Трофимов Гавриил

Мать ребёнка: Иванова Пераскева

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
10.01.1890

Жена: Иванова Пераскева

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.12.1891

Сын: Трофимов Степан

Мать ребёнка: Иванова Пераскева

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Трофимова Валентина

Мать ребёнка: Иванова Пераскева

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: Трофимова Александра

Мать ребёнка: Иванова Пераскева

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Трофимов Иван

Мать ребёнка: Иванова Пераскева

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.11.1905

Сын: Трофимов Николай

Мать ребёнка: Иванова Пераскева

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
04.03.1907

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