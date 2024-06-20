Убак (Крамс) Эмма Ивановна (Яновна)
Место рожденияЛатвия
Дата рождения18.?.1898 ст.
Дата смерти23.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.1898 ст.
Отец: Крамс Ян Янович
Мать: Крамс Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Убак Альберт
Отец ребёнка: Убак Антон Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Убак) Эльза
Отец ребёнка: Убак Антон Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Убак Антон Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Убак Антон Адамович
Смерть
23.01.1984
Причина смерти: Старческая дряхлость
Похороны
Неизвестно