Убак (Крамс) Эмма Ивановна (Яновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Убак (Крамс) Эмма Ивановна (Яновна)

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Место рождения

Латвия

Дата рождения

18.?.1898 ст.

Дата смерти

23.01.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.1898 ст.

Отец: Крамс Ян Янович

Мать: Крамс Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Убак Альберт

Отец ребёнка: Убак Антон Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Убак) Эльза

Отец ребёнка: Убак Антон Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Убак Антон Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Убак Антон Адамович

Смерть
23.01.1984
Нарва, Манский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Старческая дряхлость
Похороны
Неизвестно
Нарва, Манский муниципальный район, Красноярский край

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