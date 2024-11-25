Данилов Иосиф Данилович Около 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Данилов Иосиф Данилович

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился Около 1871

умер 1928

Отец
Лаврентьев Даниил1833 г.р.
Мать
Титова ДарьяНеизвестно г.р.
Дети
Данилов Федор ОсиповичОколо 1893 г.р.
(Данилов) Софья Осиповна1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Лаврентьев Даниил

Мать: Титова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Данилов Федор Осипович

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Данилов) Софья Осиповна

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Данилов) Анастасия Осиповна

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Данилов Иван Осипович

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Данилов Степан Осипович

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Данилов Петр Осипович

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Данилов Василий Осипович

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Данилов Игнат Осипович

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Данилов Давыд Осипович

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Данилов Дмитрий Осипович

Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна

Смерть
1928

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