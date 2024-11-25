Данилов Иосиф Данилович
мужской, родился Около 1871
умер 1928
ОтецЛаврентьев Даниил1833 г.р.
МатьТитова ДарьяНеизвестно г.р.
Дети
Данилов Федор ОсиповичОколо 1893 г.р.
(Данилов) Софья Осиповна1895 г.р.Показать еще 8
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Лаврентьев Даниил
Мать: Титова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Данилов) Софья Осиповна
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Данилов) Анастасия Осиповна
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: (Алексеенкова) Дарья Яковлевна
Смерть
1928