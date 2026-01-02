Горский Кшиштоф Мария Габриэль Антоний 25.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Горский Кшиштоф Мария Габриэль Антоний

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.10.1918, Варшава, Rzeczpospolita Polska

умер 18.10.1993, Женева

Мать
Горская (Корвин-Коссаковская) Габриэль Станислава Александра13.09.1882 г.р.
Отец
Горский Павел Станислав Сергий25.08.1870 г.р.
Супруги
Горская (Лестер) Элизабет Энн08.04.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1918

Отец: Горский Павел Станислав Сергий

Мать: Горская (Корвин-Коссаковская) Габриэль Станислава Александра

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горская (Лестер) Элизабет Энн

Смерть
18.10.1993

Похоронен в Женеве.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.