Горский Кшиштоф Мария Габриэль Антоний
мужской, родился 25.10.1918, Варшава, Rzeczpospolita Polska
умер 18.10.1993, Женева
МатьГорская (Корвин-Коссаковская) Габриэль Станислава Александра13.09.1882 г.р.
ОтецГорский Павел Станислав Сергий25.08.1870 г.р.
Супруги
Горская (Лестер) Элизабет Энн08.04.1924 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1918
Отец: Горский Павел Станислав Сергий
Мать: Горская (Корвин-Коссаковская) Габриэль Станислава Александра
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1993