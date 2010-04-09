Ищенко (Курыло) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1926
Дата смерти09.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1926
Отец: Курыло Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1949
Дочь: Комарчук (Ищенко) Тамара Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.10.1954
Дочь: Курбацкая (Ищенко) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Ищенко Владимир Филипович
Рождение ребёнка
08.07.1962
Сын: Ищенко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.04.2010