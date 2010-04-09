Ищенко (Курыло) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко (Курыло) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1926

Дата смерти

09.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1926

Отец: Курыло Василий

Мать: Курыло (Чепурко) Матрена Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ищенко Владимир Филипович

Рождение ребёнка
23.05.1949

Дочь: Комарчук (Ищенко) Тамара Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.10.1954

Дочь: Курбацкая (Ищенко) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Ищенко Владимир Филипович

Рождение ребёнка
08.07.1962

Сын: Ищенко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.04.2010

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