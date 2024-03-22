Банников Павел
Место рождения
Дата рождения?.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1914
Отец: Банниковъ Власъ
Мать: Банникова Ольга
Рождение ребёнка
21.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банникова Анна
Рождение ребёнка
13.05.1947
Дочь: Севастьянова Любовь
Мать ребёнка: Банникова Анна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно
Жена: Банникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банникова Анна