Банников Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанников Павел

Банников Павел

Место рождения

Прошкино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

?.07.1914

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1914

Отец: Банниковъ Власъ

Мать: Банникова Ольга

Прошкино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Анна

Рождение ребёнка
13.05.1947

Дочь: Севастьянова Любовь

Мать ребёнка: Банникова Анна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Банникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close