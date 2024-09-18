Серяков Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смерти1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Серяков Алексей
Мать: Серякова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Дети в браке: Аристарх и Семён умерли младенцами (до 1810 г.р.), Семен (второй сын) (до 1810 г.р.), Татьяна (до 1810 гр), Мирон (1804 г.р. - 1860 г.с.), Александр (1796 г.р. - 1884 г.с.)
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Серяков Александр Федорович
Мать ребёнка: Серякова Фёкла Григорьевна
Смерть
1810 ст.