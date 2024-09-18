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Серяков Федор Алексеевич

Место рождения

Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Серяков Алексей

Мать: Серякова Степанида

Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серякова Фёкла Григорьевна

Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Дети в браке: Аристарх и Семён умерли младенцами (до 1810 г.р.), Семен (второй сын) (до 1810 г.р.), Татьяна (до 1810 гр), Мирон (1804 г.р. - 1860 г.с.), Александр (1796 г.р. - 1884 г.с.)
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Серяков Александр Федорович

Мать ребёнка: Серякова Фёкла Григорьевна

Смерть
1810 ст.
Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область

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