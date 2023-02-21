Соколова (Быкова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Быкова) Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1931

Отец: Быков Василий Фёдорович

Мать: Мохова Анна Павловна

Рождение ребёнка
23.02.1971

Дочь: Кузнецова Марина Альбертовна

Отец ребёнка: Соколов Альберт Николаевич

Богородское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разгуляева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разгуляев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Татьяна Альбертовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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