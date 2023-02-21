Соколова (Быкова) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1931
Отец: Быков Василий Фёдорович
Мать: Мохова Анна Павловна
Рождение ребёнка
23.02.1971
Дочь: Кузнецова Марина Альбертовна
Отец ребёнка: Соколов Альберт Николаевич
Богородское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разгуляева Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Татьяна Альбертовна
Смерть
Неизвестно