Любичева Евдокия Игнатиева 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Любичева Евдокия Игнатиева

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1760

умерла Неизвестно

Супруги
Любич Иван Харитонов1754 г.р.
Дети
(Любичева) Евфимия Ивановна1775 г.р.
Любич Никифор Иванов1779 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любич Иван Харитонов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Любичева) Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Любич Иван Харитонов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Любич Никифор Иванов

Отец ребёнка: Любич Иван Харитонов

Смерть
Неизвестно

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