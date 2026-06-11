Любичева Евдокия Игнатиева
женский, родилась 1760
умерла Неизвестно
Супруги
Любич Иван Харитонов1754 г.р.
Дети
(Любичева) Евфимия Ивановна1775 г.р.
Любич Никифор Иванов1779 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любич Иван Харитонов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Любичева) Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Любич Иван Харитонов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Любич Никифор Иванов
Отец ребёнка: Любич Иван Харитонов
Смерть
Неизвестно