Долбещенков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1999