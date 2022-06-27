Долбещенков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолбещенков Александр

Долбещенков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1960

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.