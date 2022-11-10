Политаев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1948
Дата смерти10.11.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1985
Сын: Политаев Николай Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2022