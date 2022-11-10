Политаев Виктор Николаевич 26.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Политаев Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1948

Дата смерти

10.11.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1985

Сын: Политаев Николай Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2022

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