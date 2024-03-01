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Семен Григорьев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл Семенов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логин Семенов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофим Семенов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1640 ст.

Сын: Корней Семенов

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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