Семен Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилл Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логин Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофим Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1640 ст.
Сын: Корней Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно