Швадченко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвадченко Сергей Александрович

Швадченко Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1926

Дата смерти

20.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1955

Сын: Швадченко Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1958

Дочь: Матова (Швадченко) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Гусева Александра Ивановна

Смерть
20.10.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.