Швадченко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1926
Дата смерти20.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1955
Сын: Швадченко Борис Сергеевич
Мать ребёнка: Гусева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1958
Дочь: Матова (Швадченко) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Гусева Александра Ивановна
Смерть
20.10.1993