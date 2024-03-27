Näättä Matts Simonpoika
Место рожденияPaistjärvi Heinola mlk
Дата рождения24.09.1821
Дата смерти27.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1821
Отец: Näättä Simo Arvidinpoika
Мать: Maria Erikintytär
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Näättä (Hölttä) Kaisa
Рождение ребёнка
24.09.1864
Мать ребёнка: Näättä (Hölttä) Kaisa
Рождение ребёнка
08.08.1871
Дочь: (Näättä) Eeva Maria
Мать ребёнка: Näättä (Hölttä) Kaisa
Смерть
27.01.1892