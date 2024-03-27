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Näättä Matts Simonpoika

Место рождения

Paistjärvi Heinola mlk

Дата рождения

24.09.1821

Дата смерти

27.01.1892

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1791 г.р.

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1821

Отец: Näättä Simo Arvidinpoika

Мать: Maria Erikintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Näättä (Hölttä) Kaisa

Рождение ребёнка
24.09.1864

Сын: Kulmala (Näättä) Anton

Мать ребёнка: Näättä (Hölttä) Kaisa

Рождение ребёнка
08.08.1871

Дочь: (Näättä) Eeva Maria

Мать ребёнка: Näättä (Hölttä) Kaisa

Смерть
27.01.1892

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