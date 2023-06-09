Высоцкий Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1910 и 1911
Дата смерти14.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
но в похозяйственных книгах селения 105 км указан год рождения 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1944
Пенек, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область