Высоцкий Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1910 и 1911

Дата смерти

14.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VS
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

но в похозяйственных книгах селения 105 км указан год рождения 1908
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высоцкая (Заровская) Ольга Исаковна

Смерть
14.04.1944
Пенек, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

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