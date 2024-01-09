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Тараскин Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1908

Дата смерти

23.08.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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1935 г.р.
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1949 г.р.
1950 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1908

Отец: Тараскин Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Агния Александровна

Рождение ребёнка
20.01.1935

Дочь: Тараскина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Агния Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Агния Александровна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Агния Александровна

Рождение ребёнка
15.06.1949

Дочь: Тараскина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Агния Александровна

Рождение ребёнка
12.12.1950

Дочь: Тараскина Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Агния Александровна

Смерть
23.08.1965

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