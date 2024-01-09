Тараскин Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1908
Дата смерти23.08.1965
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1908
Отец: Тараскин Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1931
Рождение ребёнка
20.01.1935
Дочь: Тараскина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Агния Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1937
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
15.06.1949
Дочь: Тараскина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Агния Александровна
Рождение ребёнка
12.12.1950
Дочь: Тараскина Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Агния Александровна
Смерть
23.08.1965