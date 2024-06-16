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Арапова Лукерья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Арапов Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Арапова Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Арапов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Арапова Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Арапов Филип Васильевич

Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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