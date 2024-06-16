Арапова Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Арапов Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Арапова Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Арапова Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Арапов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно