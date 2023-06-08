Воинова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1852
Дочь: Воинова (Воинова) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.07.1855
Дочь: Ложкина (Воинова) Марина Моисеевна
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.1858
Дочь: Воинова (Воинова) Александра Моисеевна
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.04.1860
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
02.05.1860
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.03.1862
Дочь: Воинова (Воинова) Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.05.1864
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.10.1866
Дочь: Воинова (Воинова) Пелагея Моисеевна
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
02.11.1868
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
05.01.1873
Дочь: Воинова (Воинова) Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич
Смерть
Неизвестно