Воинова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинова Екатерина Григорьевна

Воинова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: Воинова (Воинова) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Ложкина (Воинова) Марина Моисеевна

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1858

Дочь: Воинова (Воинова) Александра Моисеевна

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1860

Сын: Воинов Никита Моисеевич

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1860

Сын: Воинов Никита Моисеевич

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.03.1862

Дочь: Воинова (Воинова) Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1864

Сын: Воинов Тимофей Моисеевич

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1866

Дочь: Воинова (Воинова) Пелагея Моисеевна

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1868

Сын: Воинов Георгий Моисеевич

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1873

Дочь: Воинова (Воинова) Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Воинов Моисей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.