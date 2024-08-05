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Борисюк Григорий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Борисюк Данил Андреевич

Мать: Борисюк (Хведчук) Матрена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисюк (Котик) Акулина Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисюк) Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична

Рождение ребёнка
16.03.1858

Сын: Борисюк Нестер Григорьевич

Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична

Рождение ребёнка
10.11.1859

Сын: Борисюк Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична

Рождение ребёнка
23.10.1860

Сын: Борисюк Нестер Григорьевич

Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична

Рождение ребёнка
10.10.1862

Сын: Борисюк Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Вольская (Борисюк) Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична

Смерть
Неизвестно

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