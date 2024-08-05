Борисюк Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисюк) Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична
Рождение ребёнка
16.03.1858
Сын: Борисюк Нестер Григорьевич
Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична
Рождение ребёнка
10.11.1859
Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична
Рождение ребёнка
23.10.1860
Сын: Борисюк Нестер Григорьевич
Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична
Рождение ребёнка
10.10.1862
Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вольская (Борисюк) Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Борисюк (Кравчук) Мария Илинична
Смерть
Неизвестно