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Косевских Стефан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косевских Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косевских Васса Кузминична

Рождение ребёнка
19.10.1825 ст.

Сын: Косевских Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Косевских Васса Кузминична

Рождение ребёнка
01.06.1827 ст.

Дочь: Косевских Феодосья Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1831 ст.

Сын: Косевских Емельян Стефанович

Мать ребёнка: Косевских Васса Кузминична

Смерть
Неизвестно

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