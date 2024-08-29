Косевских Стефан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косевских Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1825 ст.
Сын: Косевских Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: Косевских Васса Кузминична
Рождение ребёнка
01.06.1827 ст.
Дочь: Косевских Феодосья Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1831 ст.
Сын: Косевских Емельян Стефанович
Мать ребёнка: Косевских Васса Кузминична
Смерть
Неизвестно