Лаптев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лаптева (Русакова) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.01.?

Дочь: Свиридова (Лаптева) Мария Валерьевна

Мать ребёнка: Лаптева Любовь

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Любовь

Рождение ребёнка
15.06.1976

Сын: Зубрилин Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Лаптева Любовь

Смерть
2013

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