Лаптев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.01.?
Дочь: Свиридова (Лаптева) Мария Валерьевна
Мать ребёнка: Лаптева Любовь
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Любовь
Рождение ребёнка
15.06.1976
Сын: Зубрилин Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Лаптева Любовь
Смерть
2013