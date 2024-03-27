Федосов Василий
Место рождения
Дата рождения11.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1853
Отец: Федосов Минай
Мать: Федосова Мария
Бракосочетание
30.10.1870
Жена: Федосова Надежда
Рождение ребёнка
06.01.1872
Дочь: Курлаева Домна
Мать ребёнка: Федосова Надежда
Рождение ребёнка
04.01.1875
Сын: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Мать ребёнка: Федосова Надежда
Смерть
Неизвестно
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Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
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