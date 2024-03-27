Федосов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Василий

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1853

Отец: Федосов Минай

Мать: Федосова Мария

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
30.10.1870

Жена: Федосова Надежда

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1872

Дочь: Курлаева Домна

Мать ребёнка: Федосова Надежда

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1875

Сын: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Мать ребёнка: Федосова Надежда

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
?
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